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Новости погоды
Серые осенние дожди на день Петра и Павла
ИА "Метеоновости" / 09:56 Суббота, 13 июля
Как правило, в середине июля погода в центре России радует солнцем и теплом. Но в текущем году погода совершенно не соответствует климату. 12 июля, на праздник Перта и Павла в центре России было прохладно, и время от времени принимались серые осенние дожди.
В столице за день выпало до 3 мм, температура воздуха не превышала 17 градусов. По области дожди отмечались повсеместно, но небольшие.
И в областях центрального района, по вине малоподвижного фронта, небо закрывали плотные облака и время от времени принимались небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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