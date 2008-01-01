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Новости погоды

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Серые осенние дожди на день Петра и Павла

ИА "Метеоновости" / 09:56 Суббота, 13 июля

  Как правило, в середине июля погода в центре России радует солнцем и теплом. Но в текущем году погода совершенно не соответствует климату. 12 июля, на праздник Перта и Павла в центре России было прохладно, и время от времени принимались серые осенние дожди.

В столице за день выпало до 3 мм, температура воздуха не превышала 17 градусов. По области дожди отмечались повсеместно, но небольшие.

И в областях центрального района, по вине малоподвижного фронта, небо закрывали плотные облака и время от времени принимались небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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