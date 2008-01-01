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Рекордные холода на северо-западе Европейской России



ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 13 июля



Северо-западные районы России в середине лета оставались в тылу высотного циклона-долгожителя. Адвекция холодного воздуха продолжалась в течение нескольких дней, на высоте 1,5 км температура воздуха понизилась до -1 градуса, что случается в это время года крайне редко.



12 июля рекордно низкая температура воздуха наблюдалась в Карелии, в континентальных районах Ленинградской области, в Вологодской и Костромской. В ряде городов были установлены новые рекорды минимальной температуры. Петрозаводске температура понижалась до 3,2 ( прежний рекорд 3,6 градуса), в Череповце до 1,8 градуса (прежний рекорд 5,0 градуса в 1968 году) , в Тихвине 2,4 градуса (прежний рекорд 5,3 градуса в 1958 году), в Костроме 5,4 градуса ( прежний рекорд 5,5 градуса в 1968 году.)







Средняя суточная температура воздуха оказалась на 8-10 градусов ниже нормы. Такого в этих местах в середине лета не наблюдалось почти 50 лет!! / meteonovosti.ru /



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