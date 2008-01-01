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"Barry" испытывает жителей Нового Орлеана



ИА "Метеоновости" / 10:47 Суббота, 13 июля



11 июля, в Мексиканском заливе у берегов США образовалось тропическое возмущение, которое быстро развилось до стадии тропического урагана. Он медленно приближался к берегам штата Луизиана. Сначала он испытывал жителей сильными ливнями, за сутки выпадало до 70 мм осадков, что существенно повысило уровень рек. 13 июля с давлением в центре 993 гПа и почти ураганными скоростями этот циклон выйдет на сушу, продолжая поливать дождями. По расчетам он выльет на Новый Орлеан более месячной нормы осадков.



В городе введен режим ЧС, власти опасаются последствий, сравнимых в выходом "Katrin" 14 лет назад. / meteonovosti.ru /



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