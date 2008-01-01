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Новости погоды

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Летняя погода вернется в Москву с ливнями и грозами

ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 13 июля

  В выходные дни в столице небольшие дождь если и соберутся, то лишь местами, а температура пока останется ниже июльских значений. Но в середине недели, на "подмогу" столичному лету, придет южный циклон.

Он сформируется под высотной ложбиной над Черным морем, которое в этом июле отличается необычной высокой температурой воды. Это придаст дополнительную мощность вихрю, который затем двинется вглубь Европейской территории.

Некоторые гидродинамические модели прогнозируют траекторию его перемещения практически через столичный регион. А это грозит сильными дождями. Расчеты показывают, что за сутки может выпасть более трети месячной нормы осадков. Этот вихрь кроме влаги принесет и южное тепло. И дневная температура воздуха повысится до 22..25 градусов.

Благодаря южному циклону нынешний июль в Москве выйдет на норму и по температуре, и по количеству осадков! / meteonovosti.ru /
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