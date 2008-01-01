

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильная жара на юге Урала



ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 13 июля



Гребень антициклона определял погоду на юге Урала. При обилии солнца воздух местами раскалялся до 35 градусов. 12 июля в Кургане был установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха, 34,4 градуса. Прежний максимум этого дня составлял 34,1 градуса и принадлежит 2008 году.







В ближайшие сутки жаркая погода на юге Уральского региона сохранится. В Челябинской и Курганской области существенных осадков не ожидается, ночи будут очень теплыми, 20..25 градусов и днем 30..35, местами до 38 градусов. Такая погода ненадолго повысит степень пожарной опасности до чрезвычайной.



Сильные дожди могут спасти положение лишь в начале рабочей недели, с подходом атмосферного фронта с юго-запада. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



