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Новости погоды

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Сильная жара на юге Урала

ИА "Метеоновости" / 12:31 Суббота, 13 июля

  Гребень антициклона определял погоду на юге Урала. При обилии солнца воздух местами раскалялся до 35 градусов. 12 июля в Кургане был установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха, 34,4 градуса. Прежний максимум этого дня составлял 34,1 градуса и принадлежит 2008 году.



В ближайшие сутки жаркая погода на юге Уральского региона сохранится. В Челябинской и Курганской области существенных осадков не ожидается, ночи будут очень теплыми, 20..25 градусов и днем 30..35, местами до 38 градусов. Такая погода ненадолго повысит степень пожарной опасности до чрезвычайной.

Сильные дожди могут спасти положение лишь в начале рабочей недели, с подходом атмосферного фронта с юго-запада. / meteonovosti.ru /
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