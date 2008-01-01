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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Суббота, 13 июля

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,6..17,4 градуса; Северном 16,6..17,5 градуса, Северо-восточном 16,9..17,5 градуса, Восточном 16,1..17,9 градуса, Юго-восточном 16,4..17,3 градуса, Южном 16,4..17,6 градуса, Юго-западном 15,8..18,0 градуса, Западном 15,6..18,0 градуса, Северо-западном 17,0..17,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15,9..16,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 15,8..17,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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15:00
местное
+18
Вс.
14 июл.
+22
Пн.
15 июл.
+21
Вт.
16 июл.
+23
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+46
Абадан		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Редландс

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