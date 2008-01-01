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Новости погоды

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На юг Приморья курортная пора не спешит

ИА "Метеоновости" / 13:05 Суббота, 13 июля

  С начала июля во Владивостоке не было настоящего июльского тепла. Температура воздуха отставала от нормы в среднем на 2 градуса. Лишь 7 и 8 июля днем воздух прогревался до 22 градусов. И в выходные дни погода порадует теплом, температура воздуха в городе не превысит 17..19 градусов и время от времени будут приниматься дождички. Температура воды у берегов Владивостока всего 15 градусов, что не располагает к морским кампаниям.



На следующей неделе, с ростом атмосферного давления, осадки на юге Приморья постепенно прекратятся, но существенного повышения температуры пока не ожидается, за исключением континентальных районов. / meteonovosti.ru /
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