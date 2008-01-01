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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 09:22 Воскресенье, 14 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 15..20 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



Многие метеочувствительные люди адаптировались к таким внешним условиям, метеопатические реакции и симптомы психо-эмоционального дискомфорта могут появляться у наиболее метеозависимых, с осложненным анамнезом, при наличии длительно текущих хронических болезнях.



Наиболее восприимчивы и уязвимы люди с расстройствами нервной системы и сосудистыми нарушениями. Могут отмечаться резкие головные боли, не купирующиеся лекарствами приступы мигрени, повышение артериального давления, иногда вплоть до сосудистых кризов, нарушение сна, раздражительность, тревожно-депрессивные проявления. Желательно избегать тяжелых физических и стрессовых нагрузок, постараться вовремя принять рекомендованные врачом лекарственные препараты, нормализовать рабочий режим и найти время для отдыха.



Геомагнитный фон 14 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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