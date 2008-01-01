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Новости погоды

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Холодная погода над северо-западом России сохраняется

ИА "Метеоновости" / 10:13 Воскресенье, 14 июля

  Над большей частью европейской России сохраняется ярко выраженный меридиональный процесс. В тылу высотного циклона холодный воздух продолжал поступать в северо-западные области. 13 июля вновь перекрывались минимумы температуры воздуха в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской области.

В Выборге, на берегу Балтики, минимальная температура понизилась до 8,1 градуса, (при прежнем рекорде 1976 года в 8,6 градуса). При этом температура воды в районе Выборга составила 13 градусов.

В Пскове минимальная температура понизилась до 6,2 градуса. Такой холодной ночь здесь не была с 1963 года. В Пушкинских горах минимальная температура воздуха составила 5,2 градуса, что ниже прежнего минимума 1990 года почти на 3 градуса. принадлежит 1911 году.

В Твери сутки 13 июля тоже были холодными, аномалия температуры составила -6 градусов, а минимальная температура понизилась до 4,1 градуса, что и стало новым рекордом суток. / meteonovosti.ru /
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