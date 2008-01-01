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Жара в странах Средней Азии



ИА "Метеоновости" / 10:39 Воскресенье, 14 июля



Большая территория Средней Азии находится в области повышенного атмосферного давления. При малооблачной погоде воздух здесь раскаляется до 40 градусов и более. 13 июля были установлены новые максимумы в ряде городов Туркмении и Узбекистана. В Фергане температура повышалась до 39,9 градусов, в Туркменобаде до 43,45градуса, в Екеже ( Туркмения) до 46,4 градуса.







И на следующей неделе сухая и очень жаркая погода в Средней Азии сохранится. Самыми жаркими районами останутся юг Туркмении. Температура воздуха здесь превысит норму на 7-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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