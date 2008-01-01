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Циклон ливнями грозит Татарстану



ИА "Метеоновости" / 10:57 Воскресенье, 14 июля



Над Средней Волгой сформировался циклон, который готов пролить дожди на Татарстан.



Ночью 14 июля местами по республике уже отмечались и дожди, и грозы. Наиболее активно процесс будет развиваться сегодня днем, при прохождении атмосферного фронта. Здесь ожидаются ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с.



После прохождения фронта, несмотря на северный ветер, фон температуры воздуха изменится мало, на прогрев будет "работать" июльское солнце. Дневная температура останется в пределах 20-25 градусов. / meteonovosti.ru /



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