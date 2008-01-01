

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон испортит погоду в Италии



ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 14 июля



Компактный циклон сформировался над Испанией, атмосферные фронты этого вихря дотянулись до Италии. На Балеарских островах ветер уже усиливался до 15-17м/с.



В последующие сутки циклон станет портить погоду в Италии. Здесь ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 12-15м/с. Несмотря на дожди, дневная температура воздуха составит 26..31 градус, что близко к норме.



Температура воды у берегов Италии 23-25 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



