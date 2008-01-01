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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 14 июля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, на большей части территории прошли небольшие дожди. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,8..16,8 градуса; Северном 15,6..16,5 градуса, Северо-восточном 14,6..17,1 градуса, Восточном 15,8..16,0 градуса, Юго-восточном 14,1..15,9 градуса, Южном 13,2..16,2 градуса, Юго-западном 16,0..16,6 градуса, Западном слабый дождь15,0..17,9 градуса, Северо-западном 14,0..17,5 градуса.



В Зеленограде слабый дождь,, температура воздуха 16,3..16,8 градуса, на территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 16,2..18,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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