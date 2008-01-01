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Новости погоды

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Иркутской области вновь грозят сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 14 июля

  На волне фронта над Красноярским краем формируется волновой циклон , который может пролить сильные дожди над югом Иркутской области. И это может привести к новому повышению уровня воды в реках области.

По данным иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на Оке, Ие и Уде отмечено повышение уровня воды на 15-45 сантиметров. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, что ниже критических отметок.

В ближайшие сутки местами в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах - очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах возможны порывы до 11-16 м/с / meteonovosti.ru /
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