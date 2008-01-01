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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:55 Понедельник, 15 июля

  Неустойчивый характер погоды в Московском регионе сохранится и предстоящим первым рабочим днём этой недели. Несмотря на то, что атмосферные разделы не пересекают непосредственно нашу область, но преобладающая кривизна циклоничности обеспечивает неустойчивость в атмосфере, а как следствие дожди.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 15 июля днём при переменной облачности и слабом ветре воздух в столице прогреется до 20..22 градусов, по области до 18..23. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление значительно не изменится и составит 745 мм рт ст, что является нормальным. / meteonovosti.ru /
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