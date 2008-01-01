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Новости погоды
Типичные июльские дожди в Москве
ИА "Метеоновости" / 08:14 Понедельник, 15 июля
В прошедшее воскресенье столичная область оказалась вдали от основных атмосферных фронтов, в размытом барическом поле. И на высоте над Московской области располагалась барическая ложбина. Все это сделало московскую погоду неустойчивой: в течение дня то тут, то там принимались непродолжительные "ливнички". При таких условиях осадки на территории города прошли неравномерно.
За день 14 июля на ВДНХ выпало всего 0,3 мм осадков, в то время как в районе Ленинградского шоссе более 4 мм. В МГУ дождь был небольшим, а в Измайлово его не было вовсе.
В результате, сумма осадков, выпавшая на город и область с начала июля- разная, но повсюду столичный регион пока испытывает дефицит. / meteonovosti.ru /
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