

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Типичные июльские дожди в Москве



ИА "Метеоновости" / 08:14 Понедельник, 15 июля



В прошедшее воскресенье столичная область оказалась вдали от основных атмосферных фронтов, в размытом барическом поле. И на высоте над Московской области располагалась барическая ложбина. Все это сделало московскую погоду неустойчивой: в течение дня то тут, то там принимались непродолжительные "ливнички". При таких условиях осадки на территории города прошли неравномерно.



За день 14 июля на ВДНХ выпало всего 0,3 мм осадков, в то время как в районе Ленинградского шоссе более 4 мм. В МГУ дождь был небольшим, а в Измайлово его не было вовсе.







В результате, сумма осадков, выпавшая на город и область с начала июля- разная, но повсюду столичный регион пока испытывает дефицит. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



