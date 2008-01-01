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На этой неделе москвичам без зонтиков не обойтись



ИА "Метеоновости" / 12:04 Понедельник, 15 июля



циклона.



16 июля столичный регион будут находиться в барической ложбине, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди, ночью термометры покажут 11..13 градусов, днем воздух прогреется до 20..22 градусов.



17 июля, вблизи атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, днем возможна гроза, ночью 13..15 градусов, днем 20..22.



18 июля столичный регион окажется в зоне влияния южного циклона. Погодные условия ухудшатся. При облачной погоде пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные, с грозой. Температура воздуха существенно не изменится: ночью 13..15, днем 20..22 градуса.



19 июля погода тоже с кратковременным дождем, ночью термометры покажут 10..15 градусов, днем 19..24. Средняя суточная температура воздуха приблизится к норме.



За неделю в Москве может выпасть осадков больше, чем в сумме с начала месяца. Поэтому зонты следует держать наготове! / meteonovosti.ru /



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