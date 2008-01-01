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Атмосферные фронты портили погоду на северо-западе ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 15 июля



Во власти атмосферных фронтов циклона, перемещавшегося с Балтийского моря в Коми, оказались близлежащие территории. Во Псковской области днем 14 июля прошел сильный грозовой дождь, выпало до 18 мм осадков. В Коми количество осадков было больше, в вечерние часы 14 и в ночь на 15 июля количество выпавших осадков достигло 28 мм.



16 июля погодные условия начнут меняться, обширный циклонический вихрь переместится к Ханты-Мансийскому округу, в Республике Коми ожидается дождливая и ветреная погода. А северо-западный район окажется в зоне действия атмосферных фронтов циклона, кружащего над югом Скандинавии. И если 16 июля здесь довольно спокойная погода, то уже 17 июля атмосферные фронты принесут сюда ливневые дожди и резкий порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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