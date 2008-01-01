Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
15 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферные фронты портили погоду на северо-западе ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 15 июля

  Во власти атмосферных фронтов циклона, перемещавшегося с Балтийского моря в Коми, оказались близлежащие территории. Во Псковской области днем 14 июля прошел сильный грозовой дождь, выпало до 18 мм осадков. В Коми количество осадков было больше, в вечерние часы 14 и в ночь на 15 июля количество выпавших осадков достигло 28 мм.

16 июля погодные условия начнут меняться, обширный циклонический вихрь переместится к Ханты-Мансийскому округу, в Республике Коми ожидается дождливая и ветреная погода. А северо-западный район окажется в зоне действия атмосферных фронтов циклона, кружащего над югом Скандинавии. И если 16 июля здесь довольно спокойная погода, то уже 17 июля атмосферные фронты принесут сюда ливневые дожди и резкий порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Вт.
16 июл.
+18
Ср.
17 июл.
+20
Чт.
18 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Гадамес		 -4
Оруро

некомфортное место: Гадамес
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100