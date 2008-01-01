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Новости погоды

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На Урале прошли сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 15 июля

  В минувший день, 14 июля, Уральский регион оказался на пути следования атмосферных фронтов. В ночь с 14 на 15июля сильные грозовые дожди обрушились на Урал. В Пермском крае выпало до 24 мм осадков, в Свердловской области количество осадков немного меньше, до 22 мм. Непогода задержится в регионе до конца суток 15 июля: ожидаются сильные грозовые дожди, крупный град и резкий порывистый ветер до 20-25 м/с. На юге будет очень жарко, до +35..+36 градусов. 16 июля регион окажется в теплом секторе циклона. Осадков станет меньше, но жара не ослабеет: термометры покажут +31..36 градусов в южных районах, что на 7 и более градусов выше привычных значений. / meteonovosti.ru /
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