|
|
|
Новости погоды
Ночные холода покидают юг Скандинавии
ИА "Метеоновости" / 13:16 Понедельник, 15 июля
На юге Скандинавии установилась холодная погода. Температура воздуха ниже привычных значений на несколько градусов. Холодный воздух проникал сюда с северными потоками. В Стокгольме даже был установлен абсолютный рекорд холода. Под утро 14 июля воздух в городе остыл до 6,3 градуса. В прошлом остался предыдущий рекорд, 6,8 градуса, установленный в 1971 году.
Холода покидают южные регионы Скандинавии. Власть над погодой перейдет к циклоническому вихрю с Атлантики. Ожидается дождливая погода, температура воздуха вернется в пределы нормы. 16 июля в Норвегии ночью 7..12 градусов, днем 12..17. В Финляндии в ночные часы 7..12, днем 16..21. В Швеции ночью 6..11 тепла, днем термометры покажут 13..18 градусов. На юге температура воздуха немного выше. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.