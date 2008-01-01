Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
15 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ночные холода покидают юг Скандинавии

ИА "Метеоновости" / 13:16 Понедельник, 15 июля

  На юге Скандинавии установилась холодная погода. Температура воздуха ниже привычных значений на несколько градусов. Холодный воздух проникал сюда с северными потоками. В Стокгольме даже был установлен абсолютный рекорд холода. Под утро 14 июля воздух в городе остыл до 6,3 градуса. В прошлом остался предыдущий рекорд, 6,8 градуса, установленный в 1971 году.

Холода покидают южные регионы Скандинавии. Власть над погодой перейдет к циклоническому вихрю с Атлантики. Ожидается дождливая погода, температура воздуха вернется в пределы нормы. 16 июля в Норвегии ночью 7..12 градусов, днем 12..17. В Финляндии в ночные часы 7..12, днем 16..21. В Швеции ночью 6..11 тепла, днем термометры покажут 13..18 градусов. На юге температура воздуха немного выше. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Вт.
16 июл.
+18
Ср.
17 июл.
+20
Чт.
18 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Гадамес		 -4
Оруро

некомфортное место: Гадамес
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100