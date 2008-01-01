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Непогода бушует на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 13:53 Понедельник, 15 июля



На юге Дальнего Востока минувший день, 14 июля, был ненастным и ветреным. Виной тому - атмосферные фронты, пересекавшие регион. Сильные грозовые дожди прошли в ночь с 14 на 15 июля в Бурятии, выпало до 24 мм осадков, в Амурской области и того больше, до 57 мм, в Забайкальском крае до 36 мм небесной влаги, в Хабаровском крае до 19 мм, в Приморском крае до 29 мм осадков.



И на достигнутом атмосферные фронты не успокоятся. Ненастная и ветреная погода в регионе сохранится 16 и 17 июля. В Амурской области ожидаются очень сильные дожди и грозы, ветер в порывах до 15-20 м/с, на юге и на востоке Якутии ливневый дождь, гроза. Также ливневые дожди и грозы ожидаются в Еврейской автономной области и в Хабаровском крае. В Приморье 16 и 17 июля затишье, ливни и грозы вернутся в регион 18 июля. В Бурятии с 16 по 18 июля будет ненастная погода: ливни, грозы и даже град. / meteonovosti.ru /



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