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Рекордные холода в Центральной России



ИА "Метеоновости" / 14:12 Понедельник, 15 июля



В средней полосе ЕТР макушка лета отметилась рекордными, совсем не июльскими холодами. Ночью 14 июля было довольно холодно, больше похоже, скорее, на май, или на сентябрь. Впрочем, такое сравнение для нынешнего июля - не новость. Вновь был дополнен климатический справочник. В Рыбинске в ночные часы термометры показали 7,2 градуса. Ранее, в 1977 году, в городе было 9,9 градуса. Обновлен рекорд и в Костроме. 5,7 градуса против 6,9 градуса в 1948 году. Холодно было и в Переславле-Залесском, 7 градусов ровно. Рекорд 1977 года (8,4 градуса) пал. В Елатьме было 7,5 градуса, лишь на 0,1 градуса ниже, чем далеком 1912 году.



Теплый воздух наконец-то пробирается в среднюю полосу, таких холодов уже не прогнозируется. И новых рекордов ожидать не приходится. / meteonovosti.ru /



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