Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 15 июля
В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,3..20,0 градуса; Северном 18,4..20,6 градуса, Северо-восточном 17,5..20,2 градуса, Восточном 19,0..19,6 градуса, Юго-восточном 18,6..19,6 градуса, Южном 17,2..19,8 градуса, Юго-западном 17,3..19,2 градуса, Западном 17,9..19,9 градуса, Северо-западном 18,7..20,3 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,4 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 14,7..18,5 градуса. / meteonovosti.ru /