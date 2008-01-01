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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 15 июля



В 15 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,3..20,0 градуса; Северном 18,4..20,6 градуса, Северо-восточном 17,5..20,2 градуса, Восточном 19,0..19,6 градуса, Юго-восточном 18,6..19,6 градуса, Южном 17,2..19,8 градуса, Юго-западном 17,3..19,2 градуса, Западном 17,9..19,9 градуса, Северо-западном 18,7..20,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,4 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 14,7..18,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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