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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Понедельник, 15 июля

  Погоду в Москве и области будет определять малоградиентное барическое поле. При облачности с прояснениями местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 16..18 градуса, по области 15..18. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
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