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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:40 Вторник, 16 июля



Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 19..24 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст.



В Москве и области основные метеопараметры вернулись в привычные рамки. Температура приблизилась к своей норме, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Такая погода благоприятна для всех без исключения. Однако, причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия будет неустойчивое атмосферное давление. Особенно это относится к тем, кто страдает частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, не допускать его резких скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы.



Геомагнитный фон 16 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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