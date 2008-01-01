Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
16 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:40 Вторник, 16 июля

  Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 19..24 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст.

В Москве и области основные метеопараметры вернулись в привычные рамки. Температура приблизилась к своей норме, содержание кислорода в воздухе оптимальное. Такая погода благоприятна для всех без исключения. Однако, причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия будет неустойчивое атмосферное давление. Особенно это относится к тем, кто страдает частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, не допускать его резких скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы.

Геомагнитный фон 16 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+13
Вт.
16 июл.
+18
Ср.
17 июл.
+20
Чт.
18 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Пеория		 -6
Квинстаун

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Армавир

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100