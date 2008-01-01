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Новости погоды

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Дожди в центре России

ИА "Метеоновости" / 08:35 Вторник, 16 июля

  Днем 15 июля центральные области России оставались в области пониженного атмосферного давления. На западе Центрального района отмечалась зона неустойчивости, что привело в послеполуденные часы к развитию грозовой деятельности и дождям.

Грозы, без усиления ветра, отмечались в Брянской, Смоленской и Калужской области. Количество осадков в центральном районе не превышало 7-11 мм.

Днем 16 июля атмосферный фронт с юга окажется ближе к центру России, атмосферное давление продолжит понижаться, и дожди будут усиливаться. За 12 часов может выпасть до 30 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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