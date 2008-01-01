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Новости погоды

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16 июля в летописи погоды России

ИА "Метеоновости" / 10:07 Вторник, 16 июля

  В 1311 году все лето было очень сухим, 16 июля сильный пожар вспыхнул в торговых рядах Новгорода.

В 1857 году в Вологодской губернии наблюдались губительные заморозки до - 5 градусов.

В 2007 году сильные ливни прошли в Татарстане, местами выпало более 30 мм осадков, треть месячной нормы.

2008 год, к 16 июля в Москве, на ВДНХ выпало более 100 мм осадков, более месячной нормы.

В 2013 16 июля в Уфе зафиксирована рекордно низкая температура воздуха, +5,3 градуса.

В 2016 году в Воронежской области стояла сильная жара, температура достигала +40 градусов. / meteonovosti.ru /
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