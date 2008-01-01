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Новости погоды

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Ливневые дожди на юге Восточной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 16 июля

  Южные районы Восточной Сибири опекал антициклон, но это не помешало атмосферным фронтам испортить погоду в регионе. А фронты проявили себя в полную силу. В южных районах Красноярского края прошли дожди, местами сильные, гремели грозы. Ливневые дожди отмечались на станции Агинское. 15 июля за неполный час (55 минут) здесь выпало до 55 мм осадков. А месячная норма составляет 89 мм. Впрочем, июль здесь - самый влажный месяц.

Досталось и Иркутской области, но здесь осадков было меньше, до 30 мм и дожди здесь отмечались 15 и в ночь на 16 июля. В большинстве районов дожди сопровождались грозами.

17 июля повышенный фон атмосферного давления на юге Восточной Сибири сохранится. Но атмосферные фронты всё еще очень активны. В Иркутской области пройдут дожди различной интенсивности, ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 м/с, температура воздуха днем 25..30 градусов, при облачной погоде 17..22, в северных и Верхнеленских районах при прояснениях 29..34 градуса. На юге Красноярского края вновь дожди, местами сильные и ливневые, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, преобладающая температура 24..29 градусов, в горах местами 16..21. / meteonovosti.ru /
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