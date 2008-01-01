Новости погоды
Летнее тепло возвращается в Северо-Западный район
ИА "Метеоновости" / 11:55 Вторник, 16 июля
На северо-запад ЕТР после долгого периода холодной погоды наконец-то возвращается летнее тепло. Теплый воздух придет с атлантическим циклоном. Но не только тепло, а еще и сильные дожди и грозы придут в регион. 17 июля местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами, температура воздуха ночью 8..13 градусов, днем 18..23. 18 июля, в зоне действия атмосферного фронта кратковременные дожди, местами ливни и грозы, ночью 10..15 выше нуля, днем после прохождения холодного фронта понижение температуры до 15..20 градусов. 19 июля по-прежнему дожди и грозы, местами сильные и ливневые дожди, температура воздуха ночью 10..15 градусов, днем 17..22. / meteonovosti.ru /
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