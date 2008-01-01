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Зона очередных дождей пересекла границу Московской области



ИА "Метеоновости" / 13:06 Вторник, 16 июля



Прошедшей ночью существенных дождей в столичном регионе не отмечалось, гребень повышенного атмосферного давления с востока сдерживал продвижение фронтальной зоны с юга. К 12 часам зона осадков достигла столичного региона, небольшие дожди отмечены на юго-западе Московской области и на территории Новой Москвы. Активизация процесса над столицей ожидается после 18 часов: начнется дождь, который с перерывами будет продолжаться более полутора суток. Это будут настоящие июльские ливни! Расчеты показывают, что за этот период в разных местах Москвы может выпасть от 20 до 50% месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /



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