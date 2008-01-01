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Новости погоды

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На юге Европейской России бушует непогода

ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 16 июля

  В южном регионе России продолжаются дожди. Причиной осадков и порывистого ветра стали активные атмосферные фронты циклона, который сформировался в барической ложбине.

Сильные дожди прошли в Краснодарском крае, в ночь с 15 на 16 июля выпало до 46 мм осадков, гремели грозы. Сильные грозовые дожди отмечались в этот период в Кабардино-Балкарии (до 43 мм), в Карачаево-Черкесии (до 35 мм) и в Ставропольском крае (до 26 мм). В утренние часы близ Туапсе отмечался смерч.

17 июля атмосферное давление в регионе начнет расти, но влияние атмосферных фронтов по-прежнему сильно. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В Ростовской и Волгоградской областях отдельные сильные дожди, град. В Ростовской области сохраняется действия штормового предупреждения: сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-23 м/с. Температура воздуха ночью около 20 градусов, днем 25..29, а по востоку до 35 градусов.

По Северо-Кавказскому округу сохранятся кратковременные грозовые дожди, местами сильные с градом. Ветер в порывах может усиливаться до 20-23 м/с. Преобладающая температура ночью 16..20 градусов, днем 24..29, местами до 33 градусов.

Грозовая деятельность в горах- опасное явление для туристов и любителей экстремального отдыха. / meteonovosti.ru /
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