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Новости погоды

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Приволжский округ залило дождями

ИА "Метеоновости" / 14:14 Вторник, 16 июля

  В тыловой части циклона, кружащего над Уралом, оказался Приволжский федеральный округ. Температура воздуха здесь немного понизилась, атмосферные фронты принесли в регион сильные грозовые дожди. 15 июля в Оренбургской области прошел очень сильные дождь, выпало более 51 мм небесной влаги за неполные сутки. 15 и в ночь на 16 июля сильные грозовые дожди отмечались в Кировской области (до 26 мм), в Башкортостане (до 28 мм), в Пермском крае (до 57 мм). В Татарстане количество выпавших осадков достигло 49 мм.

17 июля регион будут находиться в зоне действия атмосферных фронтов циклона, медленно перемещающегося на северо-восток. Температура воздуха немного понизится, вероятность сильных дождей в регионе сохраняется. / meteonovosti.ru /
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