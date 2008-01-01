

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приволжский округ залило дождями



ИА "Метеоновости" / 14:14 Вторник, 16 июля



В тыловой части циклона, кружащего над Уралом, оказался Приволжский федеральный округ. Температура воздуха здесь немного понизилась, атмосферные фронты принесли в регион сильные грозовые дожди. 15 июля в Оренбургской области прошел очень сильные дождь, выпало более 51 мм небесной влаги за неполные сутки. 15 и в ночь на 16 июля сильные грозовые дожди отмечались в Кировской области (до 26 мм), в Башкортостане (до 28 мм), в Пермском крае (до 57 мм). В Татарстане количество выпавших осадков достигло 49 мм.



17 июля регион будут находиться в зоне действия атмосферных фронтов циклона, медленно перемещающегося на северо-восток. Температура воздуха немного понизится, вероятность сильных дождей в регионе сохраняется. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



