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В средней полосе по-прежнему холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 14:15 Вторник, 16 июля



Несмотря на то, что лето в самом разгаре, в центральных областях ночи довольно холодные. А в отдельных районах не просто холодные, а рекордно холодные. Климатический справочник вновь пришлось обновлять. Под утро 15 июля до 7,1 градуса остыл воздух в Елатьме и во Владимире. 7,8 градуса было в Туле и в Рязани. Ранее, в 1968 году, рекордными были значения 8,9 и 8,7 градуса соответственно. Тепло постепенно возвращается в среднюю полосу ЕТР, ночью термометры покажут 10..15 градусов, днем воздух прогреется до 18..23. Новые рекорды будут еще не скоро. / meteonovosti.ru /



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