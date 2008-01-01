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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:38 Вторник, 16 июля



В 15 часов в Москве облачная погода, местами дождь Температура воздуха в административных округах: Центральном 21.2..21.4 градуса; Северном 19,9..21,3 градуса, Северо-восточном 19,7..21,2 градуса, Восточном 21,2..22,1 градуса, Юго-восточном 21,8..22,6 градуса, Южном 21,3..22,7 градуса, Юго-западном 20,8..21,6 градуса, Западном 19,4..21,3 градуса, Северо-западном 19,6..21,0 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 16,5..16,8 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 18,3..22,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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