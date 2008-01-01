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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:42 Вторник, 16 июля



Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт. С 17 часов до 21 часа в Москве ожидается усиление дождя, гроза, возможен град, и порывы ветра до 12-17 м/с. Температруа воздуха в городе понизится до 16..18 градусов, по области 15-20. / meteonovosti.ru /



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