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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:42 Вторник, 16 июля

  Погоду в Москве и области будет определять атмосферный фронт. С 17 часов до 21 часа в Москве ожидается усиление дождя, гроза, возможен град, и порывы ветра до 12-17 м/с. Температруа воздуха в городе понизится до 16..18 градусов, по области 15-20. / meteonovosti.ru /
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