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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:08 Среда, 17 июля



Активные атмосферные фронты не покинут столичный регион и область днем в среду. При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами сильные, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в первой половине дня составит 20..22, по области 20..25 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.







Колебания метеоэлементов ощутимо сказывается на самочувствии как метеочувствительных, так и практически здоровых и не метеозависимых людей, что сопровождается различными психоэмоциональными и дискомфортными реакциями. Неблагоприятным внешним фактором останется колебания атмосферного давления. Оно негативно отразится на людях, предрасположенных к сосудистым спазмам (гипертоники, гипотоники, люди с частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией и вегетативными расстройствами). Лето и летний отдых, санаторно-курортное лечение, закаливающие процедуры, которые можно проводить на природе, и конечно медикаментозная поддержка, помогут справиться с капризами летней погоды. / meteonovosti.ru /



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