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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:10 Среда, 17 июля



17 июля продолжительность светового дня уменьшилась на 40 минут, но по климату средняя суточная температура воздуха еще продолжает повышаться. В этот день на ВДНХ она составляет 18,1 градуса.



Самая холодная ночь этих суток остается за 1914 годом, когда температура понижалась до 6,5 градуса. За последние 30 лет самая низкая температура в эти сутки была в Тушино в 1997 году, а самая высока на Балчуге в 2010 году, 36,3 градуса.



По обилию дождей на ВДНХ за весь период наблюдений отличился 1968 год с суточная суммой осадков 32,2 мм. А самые сильные дожди за последние 30 лет были в МГУ в 2011 году с суточной суммой осадков 23,3 мм.



В 2008 году крупный град выпал в районе Речного вокзала и в Переделкино. / meteonovosti.ru /



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