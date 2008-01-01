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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:10 Среда, 17 июля

  17 июля продолжительность светового дня уменьшилась на 40 минут, но по климату средняя суточная температура воздуха еще продолжает повышаться. В этот день на ВДНХ она составляет 18,1 градуса.

Самая холодная ночь этих суток остается за 1914 годом, когда температура понижалась до 6,5 градуса. За последние 30 лет самая низкая температура в эти сутки была в Тушино в 1997 году, а самая высока на Балчуге в 2010 году, 36,3 градуса.

По обилию дождей на ВДНХ за весь период наблюдений отличился 1968 год с суточная суммой осадков 32,2 мм. А самые сильные дожди за последние 30 лет были в МГУ в 2011 году с суточной суммой осадков 23,3 мм.

В 2008 году крупный град выпал в районе Речного вокзала и в Переделкино. / meteonovosti.ru /
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