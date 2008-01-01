Новости погоды
Количество неблагоприятных явлений погоды в Москве растет
ИА "Метеоновости" / 10:25 Среда, 17 июля
Все меняется, и климат, и размеры Москвы. И коммунальные службы стали более требовательными к погоде. Если раньше, при больших размерах незастроенной территории, много небесной влаги быстро просачивалось грунт, то теперь она скапливается в узких улицах и тоннелях. И ветер на высоких этажах зданий может представлять опасность, и грозовая деятельность в городе бывает сильнее, чем на природе.
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Расчеты, произведенные для станций Москвы, показали, что дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 мм) за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 м/с) в 4 раза, а гроз почти в 2 раза. / meteonovosti.ru /