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Новости погоды
О прошедших дождях в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 17 июля
Атмосферные фронты южного циклона вечером 16 июля и в ночь на 17 июля определяли погоду столичного региона. Наибольшее количество осадков выпало на юге и юго-востоке Москвы, до 24 мм, на ВДНХ количество осадков составило 10 мм, в районе МГУ 13 мм.
Ливни в городе сопровождались грозой, на востоке столица наблюдался град.
В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало на юго-востоке, до 12 мм.
Ночью дожди стадии сильных нигде не достигали, больше осадков выпало в Северном административном округе, до 6 мм. / meteonovosti.ru /
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