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Новости погоды

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На Чукотке новый рекорд тепла

ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 17 июля

  Накануне на Чукотку начал поступать очень теплый воздух, и среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов. В результате в Марково были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. 16 июля обновился абсолютный максимум для этого дня, который теперь составляет +29.3, предыдущий +28.6 наблюдался в 1976 году. В среду с запада подойдет атмосферный фронт циклона, который перемещается вдоль арктического побережья Чукотки. По мере продвижения фронта, в четверг местами будут перепадать небольшие дожди, побережье местами окутает туман, при прояснениях в дневные часы до +23 градусов. На юге Чукотки, где дождей недостаточно, поэтому сохраняется высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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