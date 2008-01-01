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Зарубежные курорты манят теплом и солнцем



ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 17 июля



сезон в разгаре. И если на юге России редкий день обходится без проливных грозовых дождей, то на курортах Зарубежной Европы царит настоящая летняя погода.



В странах Средиземноморья среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 2-3, а местами и на 4 градуса. Причиной тому мощный вынос жаркого сухого воздуха с севера Африки.



До конца календарной недели на курортах Западной Европы сохранится сухая и жаркая погода.



Во Франции в четверг сохранится жара, днем до 30, к выходным температура повысится до 32..37 градусов. В Испании 26..31 и ни капли дождя, в последующем, по вине циклона, местами могут перепадать непродолжительные дожди при температуре днем 28..33; в Мадриде в четверг около 36, к концу недели воздух раскалится до 41 градуса.



В Италии и на Балканах днем 32..33 градусов. В Греции сейчас самый жаркий период, после полудня 34..35, а в отдельные дни температура может быть еще выше. На курортах Болгарии погода вполне комфортная: без осадков и 22..27 градусов.



В Турции, вблизи центра циклона, дожди и 20..25, в Анталии дожди кратковременного характера и местами, но и здесь нет зноя, 26..31. Но уже к концу рабочей недели распогодится, дожди прекратятся, и температура повысится до 24..29, в Анталии до 35 градусов.



Температура воды у побережья Испании 22, на юге Франции 23 градуса, в районе Ибицы, на Балканах, в Греции и Турции 25, у берегов Италии и Кипра 27, в Болгарии 23. / meteonovosti.ru /



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