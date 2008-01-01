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Новости погоды

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Итоги первой половины лета в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:24 Среда, 17 июля

  Первая половина столичного лета миновала. Она оказалась на 1..1,5 градуса выше многолетних значений. По количеству осадков на станции ВДНХ выпала только треть сезонной нормы, а в районе МГУ 44% от суммы сезона.

Самые жаркие дни сезона остались за началом лета: в центре города 9 июня температура повышалась до 32,3 градуса. Сутки 27 и 28 июня оказались самыми щедрыми на осадки, на ВДНХ выпало 43 мм, более половины месячной нормы. В июле наибольше количество садков пришлось на день 16. На станции ВДНХ с начала месяца выпало 31,4 мм, что составляет треть месячной нормы.

По количеству часов солнечного сияния июль 2019 года явно отстает от нормы. / meteonovosti.ru /
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