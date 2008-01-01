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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:55 Среда, 17 июля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,4..20,0 градуса; Северном 18,2..19,6 градуса, Северо-восточном 18,4..19,8 градуса, Восточном 18,3..19,4 градуса, Юго-восточном 18,8..19,5 градуса, Южном 18,0..19,4 градуса, Юго-западном 18,0..19,0 градуса, Западном 18,4..19,6 градуса, Северо-западном 18,6..19,8 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 18,0..18,6 градуса, на территории Новой Москвы на большей части небольшой дождь, температура воздуха 16,1..19,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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