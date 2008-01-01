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Новости погоды
Рекордное тепло покидает Камчатку
ИА "Метеоновости" / 12:59 Среда, 17 июля
Тихоокеанский антициклон одарил Камчатский край солнцем и небывалым теплом. Накануне среднесуточная температура превысила климатическую норму на 6-8 градусов. В населенном пункте Семячике был обновлен рекорд 2005 года +23.9, новый для 16 июля теперь составляет +24.6.
Еще в четверг, в крае сохранится жаркая погода, днем при прояснениях до +32, и даже на севере 23..28, хотя местами и прошумят небольшие дожди.
В последний рабочий день на этой неделе с запада подойдет атмосферный фронт, а вместе с ним и зона более интенсивных и продолжительных дождей, жара начнет спадать, при прояснениях не выше +27 градусов. А в выходные при облачной погоде с прояснениями пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности и днем уже 18..23. / meteonovosti.ru /
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