

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ханты-Мансийский округ бьет рекорды по жаре



ИА "Метеоновости" / 13:37 Среда, 17 июля



Накануне автономные округа Тюменской области находились в теплом секторе циклона, и среднесуточная температура превысила многолетние значения на 6-8 градусов. В Ямало-Ненецком округе наблюдалась сильная жара с температурой днем до 34 градусов, но до рекордных значений дело не дошло. Зато отличился Ханты-Мансийский округ, где и обновились инструментальные наблюдения за погодой. 16 июля рекордная жара была зафиксирована в Ханты-Мансийске +31.6, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1 градуса, пятнадцатилетней давности. Новый абсолютный максимум 16 июля состоялся в населенном пункте Леуши, +32.5, прежний +32.2 наблюдался в том же 2004 году.



В среду Ханты-Мансийский округ окажется на пути центра волнового циклона, который и отметится дождями разной интенсивности и продолжительности, местами сильными, с грозой и ветром в порывах до 19 м/с. Ямало-Ненецкий округ будет находиться в теплом секторе циклона, а, значит, сохранится жаркая погода.



В четверг в автономных округах Тюменской области с дождями разной интенсивности и продолжительности, на западе они могут быть и сильные, с грозами и ветром в порывах 15-16 м/с. Преобладающая температура днем в среднем течении Оби 19..24, местами 25..30, на Ямале 24..29, местами воздух раскалится до 35 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



