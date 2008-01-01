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Новости погоды

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Рекордно холодные ночи Европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:24 Среда, 17 июля

  Над северо-западом Европейской территории в прохладном воздухе сформировался антициклон, который охватил своим влиянием и Европейский Север. При малооблачной погоде накануне среднесуточная температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса, и в некоторых районах были зафиксированы рекордно низкие значения. Среди рекордсменов Череповец, что находится в Вологодской области, где 16 июля в ранние утренние часы было зафиксировано +4.9, прежний рекорд минимальной температуры для этого дня составлял +6.1 и наблюдался более 60 лет тому назад. Новый абсолютный минимум температуры зафиксирован и в Бологом (Тверская область) +6.3, что ниже предыдущего на 0.9 градуса двадцатидвухлетней давности.

В предстоящие пару-тройку дней через северо-запад Европейской России пройдет центр южного циклона. В Тверской области дожди, местами сильные, днем в отдельных районах с грозами и ветром в порывах 12-17 м/с. Такой же характер погоды сохранится и в пятницу. Плотные облачность закроет небо, и ночи станут теплее.

В Вологодской области, под влиянием того же циклона, с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами сильными, грозами, в дневные часы с градом, по ночам уже 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /
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