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Новости погоды
Новый тропический циклон в Тихом океане
ИА "Метеоновости" / 14:33 Среда, 17 июля
17 июля на северо-западе Тихого океана образовалось тропическое возмущение, которое оформилось в тропический циклон с именем "DANAS". Атмосферное давление в центре этого вихря составляет 994 гПа, скорость ветра пока не превышает 22 м/с.
В ближайшие 2 суток циклон будет усиливаться, и смещаясь на северо-восток, быстро приближаясь к югу Японии. В сферу его влияния войдет и юг Кореи, где в выходные дни возможны сильные дожди. / meteonovosti.ru /
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