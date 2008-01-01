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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:14 Четверг, 18 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период 5-17 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 9 и 10 июля зарегистрированы малые магнитные бури.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 18 по 26 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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