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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:14 Четверг, 18 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период 5-17 июля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 9 и 10 июля зарегистрированы малые магнитные бури.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 18 по 26 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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