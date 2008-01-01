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Опять в десятку!



ИА "Метеоновости" / 10:16 Четверг, 18 июля



Два дня подряд на ВДНХ выпадали дожди в количестве 10 мм.



Но на другой территории столицы дожди были более интенсивные: только за день 17 июля на ТСХА выпало 16 мм, в МГУ 12 мм, в Измайлово 20 мм. Самые сильные ливни наблюдались в районе Бутырской улицы - 29 мм.



Дожди продолжались и в ночь на 18 июля, но уже небольшие.



За процесс на территории столичного региона выпало от 20 до 50 процентов месячной нормы осадков. На станции ВДНХ с начала месяца сумма осадков составила 41,7 мм, а за процесс последних трех суток - 24,6 мм, т.е. больше, чем за первую половину месяца. / meteonovosti.ru /



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