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В выходные дни погода сжалится над москвичами



ИА "Метеоновости" / 11:35 Четверг, 18 июля



погода в столичной области взяла курс на умеренность. Среднесуточная температура воздуха оказалась в пределах климатической нормы. Москвичи питали большие надежды на возврат жарких дней, как в июне. Но погода резко повернула в сторону похолодания. Дневная температура едва дотягивала до двадцатиградусных отметок, а ее среднесуточное значение больше соответствовало последним дням августа.



Виной не характерной для июля погоды стала перестройка атмосферной циркуляции: с первых июльских дней в средней тропосфере установилась высотная ложбина, а у поверхности земли на московскую землю зачастили циклоны. Преобладание облачной и холодной погоды в сочетании с дождями, поливающими московскую землю почти ежедневно, сделали погоду дискомфортной. В отдельные дни температура отставала от нормы на 4-6 градусов.



В середине недели погоду портит южный вихрь, который с Черного моря движется на север. Он принес ливни с грозами в центр России. В четверг Москва и область оказались в его теплом секторе. В пятницу циклон начнет смещаться на северо-запад, но в Москве и области при облачной с прояснениями погоде еще пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, а юго-западный ветер в порывах может местами усилиться до 12-17 м/с. Максимальная температура днем от 19 до 24 градусов.



В субботу и воскресенье влияние циклона начнет ослабевать. Дождей с каждым днем станет все меньше, а солнце все реже будет прятаться за облака! Дневная температура воздуха в Москве будет в пределах 21..23 градуса, что соответствует норме. И вновь вернется пора для комфортного отдыха на природе!!!. / meteonovosti.ru /



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